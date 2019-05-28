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  • 28.05.2019 16:45
  • Son Güncelleme: 28.05.2019 16:45

'nda korkunç kaza! 1 kişi öldü

'nda Edirne istikametinde seyreden bir araç, emniyet şeridinde bulunan sulama aracına arkadan çarptı. Korkunç kaza sonrası çarpan araçtaki sürücü olay yerinde hayatını kaybetti.

'nda meydana gelen nda 1 kişi öldü.
Kaza saat 14.30 sıralarında Kuzey Marmara otoyolu Reşadiye mevkii Edirne istikametinde meydana geldi. Reşadiye ayrımı Edirne istikametinde Kamil Erdem (35) yönetimindeki 34 BTF 333 plakalı otomobil, emniyet şeridindeki sulama tankerine arkadan çarptı.

Kazada sürücü otomobil içinde sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler sürücünün hayatını kaybettiğini tespit etti. Erdem'in cenazesi, sıkıştığı araçtan itfaiye ekiplerince çıkarıldı.
Bir görgü tanığı, "Sulama aracı emniyet şeridinde bekliyordu. Araç hızlı bir şekilde arkadan çarptı. Patlama gibi bir ses geldi " diye konuştu. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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