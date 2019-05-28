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  • 28.05.2019 20:21
  • Son Güncelleme: 28.05.2019 20:27

'de : 2 ölü, 8 yaralı

'nin Bor ilçesine bağlı Bayat köyünde çıkan da ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı.

Yer: Niğde... Ortalık savaş alanına döndü

Edinilen bilgiye göre, Bayat köyü meydanında daha önceden arazi anlaşmazlığı bulunan iki grup arasında çıkan silahlı çatışma çıktı. Çatışmada bir kişi olay yerinde hayatını kaybederken, yaralanan

Mediha D., Fehim K., Adem K., Cumali K., Mehmet K. ile ismi belirlemeyen 4 kişi olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Fehim K. de yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olay yerine çok sayıda jandarma ve polis sevk edilirken, olayla ilgili gözaltılar olduğu bildirildi.

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