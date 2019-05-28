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  • 28.05.2019 11:29
  • Son Güncelleme: 28.05.2019 11:29

ipucu sorusu 28 Mayıs: İnternette alışveriş tutarına göre hediye edilen indirim türüne ne isim verilir?

ipucu sorusu yayınlandı. Bugünkü ipucu sorusu internet alışverişi ile alakalı olacak. Hadi tarafından yapılan açıklamada, internet üzerinden yapılan alışverişlerde anlaşmalı olan mağazaların verdiği indirimlerin olduğu ve bu indirimlere ne ad verildiği soruldu. Peki, internette alışveriş tutarına göre hediye edilen indirim türüne ne isim verilir?

Hadi ipucu sorusu yayınlandı

Hadi ipucu sorusu yayınlandı. Haftaiçi 12.30 ve 20.30'da haftasonu ise sadece 20.30'da yapılan Hadi'nin bugünkü 12.30 yarışması için geri sayım başladı. Yarışmacılar ipucu sorusunu öğrenerek yarışmada bir adım önde olmak istiyorlar. İpucu sorusu ise internet üzerine yapılan alışverişten geliyor. Peki, internette alışveriş tutarına göre hediye edilen indirim türüne ne isim verilir? İşte 28 Mayıs Hadi ipucu sorusu ve cevabı...

HADİ İPUCU SORUSU (28 MAYIS 2019)

Hadi tarafından yapılan açıklamada, "İnternet üzerinden yapılan alışverişlere ne kadar hakimsiniz sevgili hadiciler? Bu siparişlerde, anlaşmalı olan mağazalar sayesinde verilen özel indirimleri duydunuz mu? Alışverişlerinizin tutarına göre hediye edilen bu indirim türüne ne isim veriliyor?" denildi.

İşte cevabı...

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