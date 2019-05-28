Hadi ipucu sorusu yayınlandı. Haftaiçi 12.30 ve 20.30'da haftasonu ise sadece 20.30'da yapılan Hadi'nin bugünkü 12.30 yarışması için geri sayım başladı. Yarışmacılar ipucu sorusunu öğrenerek yarışmada bir adım önde olmak istiyorlar. İpucu sorusu ise internet üzerine yapılan alışverişten geliyor. Peki, internette alışveriş tutarına göre hediye edilen indirim türüne ne isim verilir? İşte 28 Mayıs Hadi ipucu sorusu ve cevabı...

HADİ İPUCU SORUSU (28 MAYIS 2019)

Hadi tarafından yapılan açıklamada, "İnternet üzerinden yapılan alışverişlere ne kadar hakimsiniz sevgili hadiciler? Bu siparişlerde, anlaşmalı olan mağazalar sayesinde verilen özel indirimleri duydunuz mu? Alışverişlerinizin tutarına göre hediye edilen bu indirim türüne ne isim veriliyor?" denildi.