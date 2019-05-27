Minik Evin'in ailesi kızının cansız bedenini görünce dayanamadı

Van'ın Erciş ilçesinde düştüğü Morgedik Baraj Göleti'nde cansız bedenine ulaşılan 7 yaşındaki kız çocuğunun cansız bedenini gören annesi ve babası baygınlık geçirdi.

İlçeye 45 kilometre uzaklıkta bulunan Morgedik Baraj Göleti'ne düşen Evin Çiçek'i (7) arama çalışmaları bugün sonuçlandı. Van'dan gelen jandarma ve polis su altı ekipleri, Evin'in önceki düştüğü alandan yaklaşık 100 metre ileride cesedi tespit ederek sudan çıkardı. Küçük kızın cenazesi adli işlemlerin ardından ambulansla Erciş Şehit Rıdvan Çevik Devlet Hastanesi morguna getirildi.

Anne Sabriye ile baba Esat Çiçek, kızları Evin'in cesedinin ambulanstan indirilmesi sırasında bayıldı. Cesedin, otopsi işleminin ardından ailesine teslim edileceği belirtildi.