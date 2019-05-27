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  • 27.05.2019 16:04
  • Son Güncelleme: 27.05.2019 16:11

Minik Evin'in ailesi kızının cansız bedenini görünce dayanamadı

Erciş'te Morgedik Baraj Göleti'ne düşerek hayatını kaybeden 7 yaşındaki 'in cansız bedenine ulaşıldı. Minik Evin'in cansız bedenini gören yakınları yıkılırken, annesi ve babası ise baygınlık geçirdi.

'ın Erciş ilçesinde düştüğü Morgedik Baraj Göleti'nde cansız bedenine ulaşılan 7 yaşındaki kız çocuğunun cansız bedenini gören annesi ve babası baygınlık geçirdi.

İlçeye 45 kilometre uzaklıkta bulunan Morgedik Baraj Göleti'ne düşen 'i (7) arama çalışmaları bugün sonuçlandı. Van'dan gelen jandarma ve polis su altı ekipleri, Evin'in önceki düştüğü alandan yaklaşık 100 metre ileride cesedi tespit ederek sudan çıkardı. Küçük kızın cenazesi adli işlemlerin ardından ambulansla Erciş Şehit Rıdvan Çevik Devlet Hastanesi morguna getirildi.

Anne Sabriye ile baba Esat Çiçek, kızları Evin'in cesedinin ambulanstan indirilmesi sırasında bayıldı. Cesedin, otopsi işleminin ardından ailesine teslim edileceği belirtildi.

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