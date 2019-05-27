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  • 27.05.2019 16:08
  • Son Güncelleme: 27.05.2019 16:15

Bu acıya yürek dayanmaz! Üzerlerine kaynar süt dökülen ikizleri ölüm ayırdı

'nın Ereğli ilçesinde tencerenin devrilmesi nedeniyle üstlerine kaynar süt dökülen 2,5 yaşındaki ikiz kardeşlerden Dönmez yaşamını yitirdi, Dönmez'in ise sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Bu acıya yürek dayanmaz!

Olay, 20 Mayıs günü akşam saatlerinde meydana geldi. Evde oyun oynayan Özlem ve Resul Dönmez çiftinin ikiz çocukları ve 'nin üstüne tencere içindeki kaynar süt döküldü.


İki kardeş hastaneye kaldırılırken Songül Naz'ın kollarında, Tuncer Efe'nin ise vücudunun çeşitli yerlerinde yanıklar oluştuğu tespit edildi. Ereğli Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalenin ardından Tuncer Efe Ankara'ya, Songül Naz da 'ya sevk edildi.


Bir hafta süren tedavinin ardından kardeşler taburcu edildi ancak Tuncer Efe'nin durumu ilk belirlemelere göre enfeksiyon kapması nedeniyle tekrar ağırlaştı. Kulu Devlet Hastanesi'ne götürülen Tuncer Efe tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Tuncer Efe'nin cansız bedeni otopsi için Ankara Adli Tıp Kurumu'na gönderilirken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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