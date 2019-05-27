Mersin'in Tarsus ilçesinde Hikmet S., kavga ettiği Suriye uyruklu Faysal Almarati'yi (38) yol ortasında boğazını bıçakla keserek öldürdü. Hikmet S., gözaltına alındı.

BOĞAZINI BIÇAKLA KESEREK ÖLDÜRDÜ

Olay, ilçe merkezindeki 82 Evler Mahallesi 3149 Sokak üzerinde meydana geldi. Hikmet S. ile Suriye uyruklu Faysal Almarati arasında henüz belirlenemeyen nedenle kavga çıktı. Kavga sırasında Faysal Almarati, boğazı bıçakla kesilerek ağır yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekibi Faysal Almarati'nin yaşamını yitirdiğini belirledi. Polis, olaydan sonra kaçan şüpheli Hikmet S.'yi yakalayıp gözaltına aldı. Şüpheli sorgulanmak üzeri Tarsus Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

"PARAMI GASP ETMİŞTİ"

Gözaltındaki ilk ifadesinde Faysal Almarati'nin 2 gün önce yanındaki 2 kişi ile birlikte 420 lirasını gasp ettiğini öne süren Hikmet S., "Bugün tesadüfen olay yerinde Faysal Almarati'yi yalnız olarak gördüm. Konuşmak ve paramı istemek için yanına gittim. Bana bıçak çekti. Çıkan arbedede bıçaklandı" dedi. Şüphelinin sorgusu sürüyor.