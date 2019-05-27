Bugünkü
Takvim
  • Yaşam
  • 27.05.2019 10:34
  • Son Güncelleme: 27.05.2019 10:34

'da lüks araçlı ortalığı birbirine kattı

'de lüks aracıyla caddeye çıkan , akan trafiğe aldırmadan 'drift' yaptı. Sürücüler durmak zorunda kalırken, o anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

'te caddeye lüks aracıyla çıkan bir şahıs ortalığı birbirine kattı. Trafiği durduran sürücü cadde ortasında drift yapmaya başladı. Sürücüler durmak zorunda kalırken, şahıs uzun süre bu şekilde şovuna devam etti. Ardından trafiği birbirine katan sürücü caddeden ayrılırken, o anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Görüntülerde sürücü cadde ortasında drift yapmaya başlıyor. Sürücüler durmak zorunda kalırken, sürücü ardından caddeden ayrılıyor.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerYaşam Haberleriİstanbul'da lüks araçlı maganda ortalığı birbirine kattı
Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri