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  • 27.05.2019 06:45
  • Son Güncelleme: 27.05.2019 06:45

'deki evlerinde ölü bulunan 57 yıllık evli çiftle ilgili şoke eden detaylar ortaya çıktı!

'nin Kocasinan ilçesinde her ikisi de 78 yaşında olan Zeynep- çifti evlerinin bahçesinde tüfekle öldürülmüş olarak bulundu. 5 gün önce meydana geldiği belirlenen olayda ilk belirlemelere göre Mehmet Katan'ın 57 yıllık eşini öldürdükten sonra tüfekle ettiği belirtildi.

Yaşlı çift ölü bulunmuştu! O gerçek ortaya çıktı...

Olay, Merkez Kocasinan ilçesine bağlı Mithatpaşa Mahallesi'ndeki müstakil evin bahçesinde meydana geldi. Müstakil evde oturan Mehmet ve eşi 'dan haber alamayan yakınları eve gitti. Kapıyı kimsenin açmaması üzere şüphelenen yakınları evin duvarından bahçeye girdiğinde Mehmet ve Zeynep çiftinin bahçede hareketsiz yattığını gördü. Olay yerine gelen 112 Sağlık ekipleri, yaptığı muayenede Mehmet ve Zeynep çiftinin yaklaşık 5 gün önce öldüğünü belirledi. Bunun üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, sinir krizi geçiren yakınlarını evden uzaklaştırarak olay yerinde inceleme yaptı.

apılan incelemede cesetlerin 5 gün öncesine ait olduğu saptandı. İddiaya göre 'ın henüz belirlenemeyen nedenle 57 yıllık eşi Zeynep Katan'ın av tüfeğiyle öldürdükten sonra aynı silahla ettiği öne sürüldü. Çiftin cansız bedenleri otopsi yapılmak üzere Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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