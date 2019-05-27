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  • 27.05.2019 11:44
  • Son Güncelleme: 27.05.2019 11:44

ipucu sorusu: hikayesi nedir? nerede? 27 Mayıs Hadi yarışması

ipucu sorusunda yer aldı. Bugün 12.30'da başlayacak yarışma öncesi ipucu sorusunu paylaşan Hadi ekibi, takipçilerine Şahmeran efsanesi ile ilgili bir soru paylaştı. Hadi tarafından yapılan açıklamada, tarihi özelliklere sahip 'nın nerede olduğu soruldu. Peki, ? Şahmeran efsanesi nedir? İşte 27 Mayıs sorusu ve cevabı...

Şahmeran Hamamı nerede?

Hadi ipucu sorusu için bekleyiş sona erdi. Canlı mobil bilgi yarışması Hadi'nin bugünkü ipucu sorusu Şahmeran efsanesinden geliyor. Hadi ekibi resmi Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, Şahmeran Hamamı'nın nerede, hangi ilimizde yer aldığını sordu. Peki, Şahmeran Hamamı nerede? Şahmeran efsanesi nedir? İşte 27 Mayıs Hadi ipucu sorusu cevabı ve Şahmeran efsanesi ile ilgili merak edilenler...

HADİ İPUCU SORUSU (27 MAYIS)

Hadi tarafından yapılan açıklamada, "Şahmeran Hamamı ile ilgili efsaneyi duydunuz mu sevgili hadiciler. Tüm özellikleri ile Türk hamamı kimliğini yansıtan bu yapıda, yılanların şahı olarak bilinen insan başlı, yılan gövdeli efsanevi Şahmeran'ın öldürüldüğü dile getiriliyor. Peki siz, bu tarihi özelliklere sahip Şahmeran Hamamı nerede biliyor musunuz?" denildi.

İşte cevabı...

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