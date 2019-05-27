Hadi ipucu sorusu için bekleyiş sona erdi. Canlı mobil bilgi yarışması Hadi'nin bugünkü ipucu sorusu Şahmeran efsanesinden geliyor. Hadi ekibi resmi Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, Şahmeran Hamamı'nın nerede, hangi ilimizde yer aldığını sordu. Peki, Şahmeran Hamamı nerede? Şahmeran efsanesi nedir? İşte 27 Mayıs Hadi ipucu sorusu cevabı ve Şahmeran efsanesi ile ilgili merak edilenler...

HADİ İPUCU SORUSU (27 MAYIS)

Hadi tarafından yapılan açıklamada, "Şahmeran Hamamı ile ilgili efsaneyi duydunuz mu sevgili hadiciler. Tüm özellikleri ile Türk hamamı kimliğini yansıtan bu yapıda, yılanların şahı olarak bilinen insan başlı, yılan gövdeli efsanevi Şahmeran'ın öldürüldüğü dile getiriliyor. Peki siz, bu tarihi özelliklere sahip Şahmeran Hamamı nerede biliyor musunuz?" denildi.

İşte cevabı...