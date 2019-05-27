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  • 27.05.2019 16:15
  • Son Güncelleme: 27.05.2019 16:55

İstanbul'da feci olay! Yanarak can verdi

haberine göre İstanbul'dan Edirne'ye giden bir ambulansta, TEM Otoyolu Çerkezköy mevkiinde içerisindeki oksijen tüpünün patlamasıyla aniden alev aldı. Alevler içinde kalan ambulanstaki personelin son anda canını kurtardığı, küle dönen ambulansta bulunan 3 aylık bebeğin hayatını kaybettiği öğrenildi.

Silivri'de yanan ambulanstaki 3 aylık bebek hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, TEM Otoyolu'ndan Çerkezköy istikametine giden ambulans, Kınalı mevkisinde yanmaya başladı.

Oksijen tüpünün patlaması sonucu başladığı ileri sürülen yangın kısa sürede büyüdü.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Gelen itfaiye ekiplerince yangın söndürüldü.

Ambulansta bulunan 3 aylık bebek yanarak hayatını kaybetti.

Olay yerinde incelemeler sürüyor.

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