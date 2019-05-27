Ramazan ayı ne zaman bitiyor? Bir yıllık maddi ve manevi kirlerden temizlenmeye, insani duyguların arttığı, tevbe edip hakka yönelme şuurunun geliştiği maddi ve manevi bir ay olan Ramazan-ı Şerif'in sonlarına geliniyor. Ramazan ayının sonlarına gelinirken, müslümanlar Ramazan Bayramı'nı huşu içinde karşılamak için hazırlıklara başladı. Peki, 2019 Ramazan ayı ne zaman bitiyor? Ramazan Bayramı ne zaman, hangi gün başlayacak? Bayram tatili kaç gün olacak? İşte konu ile ilgili detaylar...

RAMAZAN AYI NE ZAMAN BİTİYOR?

6 Mayıs'ta başlayan Ramazan ayı, arefe günü olan 3 Haziran Pazartesi günü tutulacak oruçla son bulacak.

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Halk arasında şeker bayramı olarak da adlandırılan Ramazan Bayramı'nın başlangıcı bu sene 4 Haziran olacak. Bayram üç gün sürecek ve 6 Haziran Perşembe günü son bulacak.