Cam balkon için komşu onayı şart Takvim Gazetesi yazarı Avukat Feride Hilal İmal bugün köşesinde kaleme aldığı yazıda yine okuyucularımızdan gelen soruları yanıtladı. İşte İmal'e sorulan sorular ve yanıtları...

Yıllardır bir sitede oturuyorum. Dairemde tadilat yapmayı planlıyorum. Özellikle cam balkon yaptırmak istiyorum. Ne yapabilirim? Bunun için izlemem gereken bir yol var mıdır?



Sitede toplu olarak gerçekleştirilmeyen ve kişilerin özel tercihleri olarak uygulanacak durumlarda dikkatli olmak gerekiyor. Yargıtay (18. Hukuk Dairesi 2015/6244 Esas ve 2016/2299) kararına göre, dış cepheye bakan kapı, pencere, balkon ve koridorlar ortak alan olarak adlandırılıyor. Site içerisinde yer alan balkonların raylı bir sistem üzerine oturtulup kapatılması ve çevrelenmesi ise ancak maliklerin 5'te 4'ünün onay imzası üzerine olabiliyor. Bu durumdan bağımsız olarak cam yaptırırsanız, 'kat malikleri olarak iznimiz yok' ya da 'yapılan cam balkon mimari projeye aykırı' ifadeleri ile balkonu eski haline getirtebilirler. En sağlıklısı, maliklerden izin alarak gönül rahatlığı ile isteğinizi yapmaktır. Noterde düzenlenen 5'te 4'lük onay dilekçesi ile gerçekleştirebilirsiniz. Bu durumda komşularınızla aranız bozulmaz hem de içiniz rahat olur.



'PATRON DEĞİŞTİ' DİYE İSTİFA EDENE TAZMİNAT YOK

30 kişi bir şirkette çalışıyoruz. Şirketimizin satıldığını öğrendik. Bazı arkadaşlarımız bu nedenle işyerinden ayrılmak istiyor. Biz ise çalışmaya devam etmek istiyoruz. Fakat bizim yasal haklarımız ne olacak? Alacaklarımızdan yeni patronlarımız da sorumlu mu? Haklarımız yeni patrona devredilir mi? Hak kaybına uğrar mıyız?



İş Kanunu'muza göre, işyeri veya işyerinin bir bölümü hukuki bir işleme dayalı olarak başka birine devredildiğinde, devir tarihinde işyerinde veya bir bölümünde mevcut olan iş sözleşmeleri bütün hak ve borçları ile birlikte devralana geçer. Kural olarak devreden veya devralan işveren işçilerin iş sözleşmelerini sırf devir nedeniyle feshedemeyecektir. Fakat kanun gereği bu durumun istisnası vardır. Ekonomik ve teknolojik sebeplerin yahut iş organizasyonu değişikliğinin gerekli kıldığı fesih hakları veya işçi ve işverenin haklı nedenler dolayısıyla fesih hakları saklıdır. Bu durumlarda işyeri devri dolayısıyla fesih söz konusu olabilir. Aynı şekilde devir işçi yönünden de haklı fesih için sebep oluşturmaz. Yani devir nedeniyle işten ayrılmak isteyen arkadaşlarınız, iş sözleşmesini haklı nedenle feshetmiş olmayacaklarından kıdem tazminatına hak kazanamazlar. Fakat, devirden sonra yeni işveren işçinin çalışma şartlarında esaslı bir değişiklik yaparsa, örneğin maaş indirimi, prim değişikliği, servisin kaldırılması vs. gibi, bu halde işçinin iş sözleşmesini haklı nedenle fesih hakkı saklıdır.





SİZ SORUN YAZARIMIZ CEVAPLASIN / FERİDE HİLAL İMAL

