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  • 27.05.2019 20:03
  • Son Güncelleme: 27.05.2019 20:05

'de ağlara takıldı! Görenler şaşkına döndü

sularında ender görülen 'de ağlara takıldı. 53 santimetre boyunda ve 4 kilogram ağırlığında olan balık görenleri şaşkına çevirdi.

Görenler şok oldu! Ağa takılan balık...

'in doğu bölgesi sularında görülmeyen, Karadeniz sularının soğuk olması nedeniyle daha çok suları sıcak olan Ege ve sularını seven Fener Balığı, Rize Merkez Alipaşa mahallesinde balıkçı ağına takıldı.

53 santimetre boyunda ve 4 kilogram ağırlığında olan ve balıkçıların bile pek nadir rastladığı balığı gören Şeref Köse isimli balıkçı Komutanlığı'nı arayarak ağlarına takılan balığı hiç görmediklerini belirtti.

Sahil Güvenlik ekiplerinin incelemesi sonrası balığın Fener balığı olduğu belirlendi.

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