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Yeryüzü sofrası

Yeryüzü sofrası
Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem , 'a gitti. Çoğunluğu ve Boşnaklar'dan oluşan Sancak bölgesinin en büyük şehri olan Yeni Pazar'ı ziyaret etti. Bakan Kasapoğlu, Türk ve Boşnak vatandaşlarla iftar yemeğinde bir araya geldi. Yaklaşık 2 bin kişinin katılımıyla stadyumda düzenlenen iftar yemeğinde konuşma yapan Bakan, kendilerini konuk eden Pazarlılar'a teşekkür etti.

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