Yeryüzü sofrası

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Sırbistan'a gitti. Çoğunluğu Türk ve Boşnaklar'dan oluşan Sancak bölgesinin en büyük şehri olan Yeni Pazar'ı ziyaret etti. Bakan Kasapoğlu, Türk ve Boşnak vatandaşlarla iftar yemeğinde bir araya geldi. Yaklaşık 2 bin kişinin katılımıyla stadyumda düzenlenen iftar yemeğinde konuşma yapan Bakan, kendilerini konuk eden Yeni Pazarlılar'a teşekkür etti.
- Yaşam
- 26.05.2019
- Gazete
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