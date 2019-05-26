Uçurumun kenarında

Liseli kızı, polis intihardan vazgeçirdi. Olay dün Antalya'da meydana geldi. Lise öğrencisi H.C. (17), falezlere çıkıp intihara kalkıştı. Arkadaşının 'yapma' sesini duyan vatandaşlar, polisi aradı. Ekipler, H.C. ve arkadaşına seslenerek dikkatlerini çekmeye çalıştı. Bu sırada ayağa kalkan liseli kız, uçurumun kenarına yürümeye başladı. Polisler, bir süre konuştukları H.C.'yi ikna etmeyi başardı.