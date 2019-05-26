Yeşilçam'ın usta ismi Eşref Kolçak'ın hayatını öğrenildi. Acı haberi ses sanatçısı ve yazar Onur Akay duyurdu. Akay, "Uzun süredir yoğun bakımda tedavi gören efsane oyuncumuz Eşref Kolçak'ı, saat 17:00'da kaybettik. Nur içinde yatsın inşallah." ifadelerini kullandı. Şimdi vatandaşlar bu üzücü haberin ardından "Eşref Kolçak kimdir?" sorusuna yanıt aramaya başladı.

EŞREF KOLÇAK KİMDİR?

Eşref Kolçak, 28 Ocak 1927 Tarihinde Erzurum İspir'de doğdu. Babası İspir Gaziler köyünden Harun Kolçakoğlu, annesi ise daha sonra Hateme adını alan Rus kökenli Katya'dır. 1941 yılında İstanbul'a geldi. Kasımpaşa'da oturdu. Sultan Ahmet Erkek Sanat Enstitüsü'nü bitirdi. Tesfiyecilik, marangozluk okudu. Marangozluk ve ayakkabı tamirciliği gibi işlerde çalıştı. Kasımpaşa'da oturduğu zamanlarda marangoz dükkanı ve mobilya mağazası vardı.

1944 yılında Atilla Revü Opereti'nde tiyatroya başlayan sanatçı, 1945 yılında Ses Tiyatrosuna geçti.

1947 yılında figüranlıktan oyunculuğa geçtiği film Cahide Sonku ile birlikte oynadığı "Fedakar Ana" filmi olmuştur. 1950'li ve 60'lı yıllarda, melodram ve kahramanlık filmlerinin jönü olarak çıktı karşımıza.

Bir Şoförün Gizli Defteri (Atıf Yılmaz), Namus Uğruna, Düşman Yolları Kesti (Osman Seden) önemli filmlerinden bazılarıdır.

Sanat hayatı boyunca 200'e yakın sinema filmi ve televizyon dizisinde rol aldı.

Eşref Kolçak, 1982 den beri Bursa'nın Gemlik ilçesindeki evlerinde yaşıyor.

Eşref Kolçak, 1955 de Özcan Kolçak ile evlendi , eşi 13 ocak 2010 da vefat etti. Pop müzik sanatçısı Harun Kolçak'ın babasıdır.

Ödülleri:

1961 - Türk Filmleri Yarışması, "En İyi Erkek Oyuncu" Ödülü, Namus Uğruna

2000 - Antalya Altın Portakal Film Festivali, "En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu" Ödülü, Güle Güle

2003 - Antalya Altın Portakal Film Festivali, Yıldırım Önal Anı Ödülü

Haziran 2015 ayında Muğla'nın Menteşe ilçesinde çekimlerine başladıkları, senaryosunu Onur Ünlü'nün yazdığı ve Yağmur Ünal'ın yapımcılığını üstlendiği "Uzaklarda Arama" adlı filmin yönetmenliğini Türkan Şoray yapacak. Yağmur Ünal, ayrıca bir hayat kadınını canlandıracağı bu filmde ilk defa oyunculuk da yapacak. Filmin oyuncuları ise Sevda Erginci, Doğa Konakoğlu, Eşref Kolçak,Tanem Sivar, Fırat Tanış, Kaan Urgancıoğlu, Suna Selen, Elif Atakan, Ekin Türkmen, Pınar Göktaş, Sercan Badur, Mehtap Bayri gibi oyuncular olmuştur.