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Mahşer yeri!

Mahşer yeri!
Alevlerden kurtulmak isteyen anne önce çocuklarını attı, sonra kendi atladı. Olay dün 'de yaşandı. Bir dairede yangın çıktı. Anne ile 3 çocuğu mahsur kaldı. 35 yaşındaki Naciye Şengül, çocuklarını çevredekilerin açtığı battaniye üzerine attı.



Daha sonra da kendisi atladı. Şengül'ün bacağının kırıldığı öğrenilirken çocukların ise sağlık durumunun iyi olduğu kaydedildi.

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