Mahşer yeri!

Alevlerden kurtulmak isteyen anne önce çocuklarını attı, sonra kendi atladı. Olay dün İstanbul Ataşehir'de yaşandı. Bir dairede yangın çıktı. Anne ile 3 çocuğu mahsur kaldı. 35 yaşındaki Naciye Şengül, çocuklarını çevredekilerin açtığı battaniye üzerine attı.
Daha sonra da kendisi atladı. Şengül'ün bacağının kırıldığı öğrenilirken çocukların ise sağlık durumunun iyi olduğu kaydedildi.
Daha sonra da kendisi atladı. Şengül'ün bacağının kırıldığı öğrenilirken çocukların ise sağlık durumunun iyi olduğu kaydedildi.
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