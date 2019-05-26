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  • 26.05.2019 12:41
  • Son Güncelleme: 26.05.2019 12:41

'İspiyonculuğun sonu budur' dedi, arkadaşının kulağını kesti

'da, bir suçtan aranan G., kendisini polise ihbar ettiği iddiasıyla eski ev arkadaşı işçi emeklisi Y.'yi (53) dövdükten sonra "Bizde ispiyoncuların sonu budur" diyerek sol kulağını maket bıçağıyla kesti. Muhittin Y.'nin kulağı, 50 dikiş atılarak dikilirken, Murat G. ise kaçtı.

Arkadaşının kulağını kesti! İşte sebebi...

paşa ilçesindeki olay, 24 Mayıs Cuma günü meydana geldi. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir suçtan aranan ve turizm sektöründe çalışan Murat G.'yi 'ndeki adresinde bulamayınca, telefonla aynı adreste oturan Y.'ye ulaştı. Polis merkezine giden Muhittin Y., Murat G.'nin eski ev arkadaşı olduğunu, artık birlikte oturmadığını beyan ederek, adres kayıtlarından çıkarılmasını istedi. Polis merkezindeki işlemlerin ardından telefonla Murat G.'ye ulaşan Muhitten Y., polisin kendisini aradığı belirterek, "Başım senin yüzünden belaya girecek. Üstelik seni adres kaydımdan sildirdim. Polis merkezine git" diye bilgi verdi.

ÖNCE YUMRUK ATTI, SONRA KULAĞINI KESTİ
Duruma sinirlenen Murat G., bir süre alkol aldıktan sonra telefonla aradığı Muhittin Y. ile buluştu. Murat G., otomobiline bindirdiği Muhittin Y.'yi Konuksever Mahallesi'nde bir iş yerine götürdü. İşyerine girdiklerinde Muhittin Y.'nin yüzüne yumruk atan Murat G., daha sonra maket bıçağıyla tehdit ederek koltuğa oturttu. Koltuğun arkasına geçerek Muhittin Y.'yi başından tutan Murat G., iddiaya göre "Bizde ispiyoncuların sonu budur" diyerek sol kulağının büyük bölümünü maket bıçağıyla keserek kaçtı.

50 DİKİŞ ATILDI
Kanlar içinde dışarı çıkan Muhittin Y.'yi görenler 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. Ambulansla hastaneye götürülen Muhittin Y.'nin kopmak üzere olan kulağı ameliyatla yerine dikildi. Kulağına 50 dikiş atılan Muhittin Y., hastanede polise ifade verip eski ev arkadaşından şikayetçi oldu.

Polisin Murat G.'yi aradığını, ulaşamayınca kendisini aynı adreste oturduğu için ifadeye çağırdıklarını belirten Muhittin Y., "Polis merkezindeki ifademde artık birlikte oturmadığımız söyledim. İşlemlerin ardından kendisine telefon açık bilgi verdim. Ancak kendisi beni dövdü, bıçakla tehdit etti ve sonra kulağımı kesip kaçtı" dedi.

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