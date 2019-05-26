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  • 26.05.2019 11:45
  • Son Güncelleme: 26.05.2019 11:50

'da korkunç olay! Vinç devrildi ölüler var

'nın Osmangazi ilçesinde bulunan bir otelin camlarını silen 2 kişinin bindiği sepetli vinç henüz bilinmeyen bir nedenle devrildi. Yaklaşık 30 metreden yere çakılan iki işçi olay yerinde hayatını kaybetti.

Bursa'da korkunç olay! Vinç devrildi ölüler var

'da bir otelin camlarını silen 2 işçi, bindikleri sepetli vincin devrilmesi sonucu öldü.

Merkez Osmangazi ilçesi İstanbul Caddesi'nde Bursa Uluslararası Tekstil ve Ticaret Merkezi'nin (BUTTİM) karşısındaki bir otelin camlarını silen Soner Oğuz (42) ve Adil Demir'in (52) bindiği sepetli vinç, henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı devrildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ve 112 Acil Servis ekipleri, yaklaşık 30 metreden düşen 2 işçinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Oğuz ve Demir'in cesedi, olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

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