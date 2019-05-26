Bugünkü
Takvim
  • Yaşam
  • 26.05.2019 17:32
  • Son Güncelleme: 26.05.2019 17:37

'da korkutan şüphe! Köy ya alındı

'ın Akıncı mezrası kuduz şüphesiyle geçici olarak altına alındı. Mezrada yaşayan ve evlerinin bahçesinde bir büyükbaş hayvan telef olan 9 kişilik Suriyeli aile, baş dönmesi ve mide bulantısı şikayetiyle hastaneye kaldırıldı.

Adıyaman'da korkutan şüphe! Köy karantinaya alındı

'da bir mezra, kuduz şüphesiyle geçici ya alındı.

Merkeze bağlı Kuyulu köyüne bağlı Akıncı mezrasında yaşayan Suriyeli Sadık, Azad, Melike, Dişlin, Yasmin, Dilvin, Berfin, Hevin Huleli ve Esma Abdurrahman rahatsızlandı.

Köydeki vatandaşların ihbarıyla mezraya gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, baş dönmesi ve mide bulantısı şikayetleri bulunan Suriyeli aileyi Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

Hastanede tedavi altına alınan Suriyeli ailenin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Ailenin evinin bahçesindeki bir büyükbaş hayvanın telef olduğunu gören köylüler, durumu jandarma ve Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.

Ekipler, kuduz şüphesiyle yaptıkları çalışmada yerde cansız yatan büyükbaş hayvandan numune alarak Adana Veteriner Kontrol ve Araştırma Enstitüsüne gönderdi.

Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, mezrayı kuduz şüphesiyle geçici karantinaya aldı. Jandarma ekiplerince de mezranın giriş çıkışında önlem alındı. Mezrada büyükbaş ve küçükbaş hayvan giriş ve çıkışına izin verilmiyor.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerYaşam HaberleriAdıyaman'da korkutan şüphe! Köy karantinaya alındı
Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri