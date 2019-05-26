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atlı gezgin

Demir atlı gezgin
Türkiye'den motosikletiyle yola çıkarak önce Norveç'teki North Cape'ye, ardından Ertuğrul Fırkateyni'nin battığı yer olan 'daki Kuşimoto'ya ulaşan Adem , 2 senede 34 ülke ve 44 bin kilometre yol kat etti. Rotası üzerindeki down sendromu derneklerini gezdi. Hastalarla röportajlar yaptı. Çolak, bir yandan da yanında götürdüğü kostümüyle zeybek oynayarak gittiği ülkelerde Türk kültürünü tanıttı. Tüm yaşadıklarını " atlı yörük" isimli sosyal medya hesaplarından aktardı. Avrupa ülkelerinde down sendromu farkındalığı ve eğitiminin Türkiye'den daha iyi olduğunu anlattı.

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