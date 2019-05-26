Dün sabah saatlerinde ilçeye yaklaşık 26 kilometre uzaklıkta bulunan Ortaşar köyünde vatandaşlar, boynuzlu baykuş gördü. Ağacın üzerinde görülen boynuzlu baykuş görenleri şaşırttı. Köylüler, ilk defa bu türden bir baykuş gördüklerini belirtti.
Boynuzlu baykuş, bir süre sonra uçarak gözden kayboldu.
Boynuzlu baykuş, bir süre sonra uçarak gözden kayboldu.
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