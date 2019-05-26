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  • 26.05.2019 10:51
  • Son Güncelleme: 26.05.2019 10:51

'da, nesli tükenmekte olan görüldü

'ın Çınar ilçesine bağlı Ortaşar köyünde, nesli tükenmekte olan görüldü.

Nesli tükenmek üzereydi... Diyarbakır'da görüldü!
Dün sabah saatlerinde ilçeye yaklaşık 26 kilometre uzaklıkta bulunan Ortaşar köyünde vatandaşlar, gördü. Ağacın üzerinde görülen boynuzlu baykuş görenleri şaşırttı. Köylüler, ilk defa bu türden bir baykuş gördüklerini belirtti.
Boynuzlu baykuş, bir süre sonra uçarak gözden kayboldu.

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