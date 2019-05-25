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  • 25.05.2019 12:49
  • Son Güncelleme: 25.05.2019 13:00

Son dakika: 'de can pazarı! Çocukları açılan battaniyeye atıp ikinci kattan atladı

İstanbul 'de çıkan da 3 çocuğunu mahalle sakinlerinin açtığı battaniyeye atan kadın ikinci kattan atladı. Yangın kısa sürede kontrol altına alınırken, kadın ve çocukları hastaneye kaldırıldı.

Yenisahra mahallesi incekaş sokakta bulunan 4 katlı bir apartmanın ikinci katında henüz bilinmeyen bir nedenle çıktı. Dumanlar kısa sürede diğer katları da sardı. İddiaya göre, yangının çıktığı dairede bulunan Naciye Ş. isimli kadın 5 yaşından küçük 3 çocuğunu apartmanın girişinde battaniye açarak bekleyen vatandaşlara attı. Ardından da kendisi atladı.

KADIN VE ÇOCUKLARI HASTANEYE KALDIRILDI
Olay yerine gelen itfaiye ekibi yangını kısa sürede kontrol altına alırken, Naciye Ş. isimli kadının ve çocukların özel bir araçla hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

"ÇATIYA ÇIKIP KURTARDIM KENDİMİ"
Yangının çıktığı dairenin üst katında oturan Hakkı Koçak isimli vatandaş, "Çatı arasındaydım, yatıyordum. Sabah bir kalktım. Bağrışmalar vardı, her yer simsiyahtı. Aşağı inmeye çalıştım, dumandan inemedim. Duman direkt benim eve gelmiş, en son çatıya çıktım. Öyle kurtardım kendimi" dedi.

İşte olay yerinden diğer kareler:




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