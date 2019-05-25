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  • 25.05.2019 14:13
  • Son Güncelleme: 25.05.2019 14:18

'da in feci ölümü! Otomobilin altında kalarak can verdi

Eşi ve kızıyla birlikte tatil için Manavgat Çenger Mahallesinde bulunan 5 yıldızlı otele gelen Rus uyruklu (31), tatile geldiği günün akşamında trafik sında hayatını kaybetti. Beklediği taksi gelmeyince yolun karşısına geçmeye çalışan otomobilin altında kalarak feci şekilde can verdi.

, dün akşam saatlerinde Alanya-Manavgat D-400 Karayolu kenarında bulunan tali yolda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otelde akşam yemeğini yedikten sonra ailesiyle birlikte Side'ye gitmek için tatil yaptıkları otelden Alanya-Manavgat D-400 Karayolu kenarında bulunan toplama yola çıkan , bir süre Alanya-Manavgat Karayolu ile toplama yol arasındaki refüjde araç bekledi. Taksi gelmesi üzerine aniden yola çıkan İlya Shepelev'a eşi ve kızının gözlerinin önünde Mehmet A.'nın kullandığı 07 JR 378 plakalı otomobil çarptı. Aşırı süratli olduğu ileri sürülen otomobilin üzerinde yaklaşık 50 metre sürüklenen talihsiz , otomobilin durmasıyla birlikte 7-8 metre ileriye asfalta düştü. İlya Shepelev olay yerinde hayatını kaybetti.

Jandarma Olay Yeri İnceleme ekibinin çalışmalarının ardından Manavgat Devlet Hastanesine getirilen in cesedi, Cumhuriyet Savcısının incelemenin ardından Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Otomobil sürücüsü Mehmet A. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülürken ccılı eş ve kızı ise. bir süre morgun önünde bekledikten sonra görevliler tarafından konakladıkları otele bırakıldı. Ailenin otele ilk geldiği ve otobüsten indiği anlar, resepsiyonda işlem yaptırmaları ise güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.


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