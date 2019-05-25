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  • 25.05.2019 12:44
  • Son Güncelleme: 25.05.2019 12:44

Son dakika: Başkanı trafik sı geçirdi

Başkanı , nın bariyere çarpması sonucu hafif yaralandı. Makam aracının şoförü Coşar dan yara almadan kurtuldu.

TÜİK Başkanı trafik kazası geçirdi

() Başkanı , nın bariyere çarptığı da hafif yaralandı.

Ankara Çevre Yolu'nun Bağlum mevkisinde, Yasin Coşar'ın kullandığı Yağan'ın makam aracı, saat 09.30 sularında kontrolden çıkarak bariyere çarptı.

TÜİK Başkanı Yağan hafif yaralanırken, makam aracının şoförü Coşar kazadan yara almadan kurtuldu.

Yağan, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

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