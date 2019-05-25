Bulgurdan sebzeye, tavuktan balığa kadar farklı malzemelerle köfte hazırlamak mümkün olsa da köfte denilince akla ilk olarak kırmızı etle yapılan çeşitleri gelir. Bu da temel olarak, dana veya kuzu eti kıymasına soğan ve baharat eklendikten sonra yoğurularak hazırlanır. Tarife göre içine yumurta, ekmek, un, maydanoz, bulgur, pirinç gibi malzemeler de ilave edilebilir. Ramazan beslenmesinde ana besin gruplarının sofrada bulunması önemli olduğundan, kırmızı et tüketmenin en lezzetli şekillerinden biri olan köfte çeşitlerine yer verilmesi de önerilir. Ayrıca kıymaya eklenen malzemeler de köftenin besin değerini arttırır. Ancak oruç boyunca susamamak için, Ramazan'da hazırlayacağınız köftelerin tuz ve baharat oranını da göz önünde bulundurmanız gerekir.

EN LEZZETLİ KÖFTELER İÇİN:



Kıymayı önceden çekilip hazırlanmış şekilde almak yerine taze çektirin.



Kasabınıza eti çektirmeden önce üzerindeki fazla yağları aldırın.



Köfte için orta yağlı kıyma tercih edin.



Kıymayı kasaptan alır almaz buzdolabında bekletmeden hazırlarsanız daha lezzetli olur.



Kıymayı hemen kullanmayacaksanız, derin dondurucuya kaldırın.



DOndurucudan alıp kullanacağınız kıymayı kesinlikle oda ısısında çözdürmeyin.



Çözdürme işlemini, kıymayı buzdolabının alt rafına koyarak yapın.



Kıyma ne kadar iyi yoğurulursa o kadar lezzetli olur.



Yoğurma işlemi sırasında harcı arada bir tepsiye vurup kaldırın.



Yoğurmayı kolaylaştırmak için ellerinizi suyla ıslatın.



Kıyma yoğurduğunuz kaba ve parmaklarınızın arasına yapışıyorsa kıvama gelmiştir.



Yoğurduğunuz köfteyi buzdolabına alıp, 30 ile 60 dakika kadar dinlendirin.



Izgarada veya tavada köfte pişirirken, önce harlı ateşte her iki tarafını da hafifçe kabuk bağlayana kadar pişirerek mühürledikten sonra normal ısıda pişirirseniz köfteniz daha lezzetli olur. Çünkü bu şekilde etin suyu içinde kalır.



TÜRKiYE'NiN GÜVENDiĞi TARiFLERiN ADRESi SOFRA DERGiSi'NDEN RAMAZAN MENÜSÜ:



Sütlü nohut çorbası

Biber yatağında kızartma

Kuru köfte

Mantarlı bulgur pilavı

Kaymaklı kadayıf



SÜTLÜ NOHUT ÇORBASI 4-6 KİŞİLİK

2 su bardağı nohut

Yeteri kadar su

2 adet soğan

5 diş sarmısak

1 çorba kaşığı margarin

3 çorba kaşığı zeytinyağı

1 çorba kaşığı un

1 çorba kaşığı kimyon

Yarım çay kaşığı toz kırmızıbiber

Yarım çay kaşığı karabiber

1 su bardağı süt

1 adet limon suyu

Tuz

ÜZERİ İÇİN:

2 çorba kaşığı margarin

1'er çay kaşığı pulbiber ve nane

SÜSLEMEK İÇİN:

Haşlanmış nohut

Kuru nane



Nohudu akşamdan ıslatıp, ertesi gün suyunu süzün. Üzerini dört parmak geçecek kadar su ilave edip haşlayın. Ayrı bir tencerede yemeklik doğranmış soğan ve ezilmiş sarımsağı margarin-zeytinyağı karışımında soteleyin. Un ilave edip 2 dakika kavurun. Nohudu suyu ile birlikte ekleyin. Kimyon, toz kırmızıbiber, karabiber ve tuz ilave edip, 30 dakika arada bir karıştırarak pişirin. Ocaktan alıp blenderden

geçirin. Süt ve limon suyu ekleyip karıştırın. Çorbayı tabaklara alın. Üzeri için margarini eritip, pulbiber ve nane ilave edin. Şöyle bir karıştırdıktan sonra çorbanın üzerine ekleyin. Nohut ve nane ile süsleyip servis yapın.



BIBER YATAĞINDA KIZARTMA - 6 KİŞİLİK

2'şer adet sarı, kırmızı ve yeşil dolmalık biber

2 adet patates

2 adet patlıcan

1 adet kabak

Tuz Kızartmak için:

Sıvı yağ

SERVİS İÇİN:

1 su bardağı süzme yoğurt

SOS İÇİN:

3 çorba kaşığı sıvı yağ

3 adet domates

3 diş sarımsak

Domates sosu için sıvı yağ, rendelenmiş domates ve rendelenmiş sarımsağı küçük bir tencerede pişirin. Daha sonra kenara alın. Biberleri boylamasına ortadan ikiye kesin. Çekirdek yataklarını çıkarıp, kızdırılmış sıvı yağda hafifçe kızartın ve servis tabağına yerleştirin. Aynı sıvı yağda sıra ile küp doğranmış patatesleri, alacalı soyulup küp doğranmış patlıcanları ve kabakları kızartın. Kağıt havlu üzerine çıkarıp fazla yağını alın. Tuzunu ayarlayıp, daha sonra biberlerin içlerine yerleştirin. Domates sosu ve yoğurtla birlikte servis yapın.

KURU KÖFTE - 4 KİŞİLİK

Yarım kg kıyma

1 adet soğan

2 diş sarımsak

1 adet yumurta

3 dilim bayat ekmek içi

1 tatlı kaşığı kimyon

1 çay kaşığı karabiber

7 dal maydanoz

Yarım su bardağı sıvı yağ

Tuz

SERVİS İÇİN:

Patates kızartması



Kıymayı yoğurma kabına alıp, rendelenmiş soğan, rendelenmiş sarımsak, yumurta, ufalanmış ekmek içi, kimyon, karabiber, kıyılmış maydanoz ve tuzu iyice yoğurun. Harçtan ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp oval şekil verin. Sıvı yağı tavaya alıp orta ateşte kızdırın. Köfteleri önlü arkalı kızartıp patates kızartması ile servis yapın.



MANTARLI BULGUR PİLAVI - 4-6 KİŞİLİK

2 su bardağı pilavlık bulgur

3 çorba kaşığı margarin

1 adet soğan

300 gram mantar

1 çorba kaşığı biber salçası

8 dal dereotu

4 su bardağı su

Tuz, karabiber, nane

Yağı eritip ince doğranmış soğan ve dilimlenmiş mantarı birlikte kavurun. Üzerine salçayı ekleyerek salçanın kokusu çıkana kadar 1-2 dakika daha kavurun. Bulgur, su, tuz, karabiber ve nane ekleyerek kısık ateşte pişmeye bırakın. Tamamen suyunu çeken pilavın altını kapatıp ince doğranmış dereotu ekleyin. 10 dakika demlendirdikten sonra servis yapın.

KAYMAKLI KADAYIF - 8-10 KİŞİLİK

150 gram kaymak

400 gram kadayıf

150 gram toz Antep fıstığı

100 gram eritilmiş margarin

TEPSİYİ YAĞLAMAK İÇİN:

50 gram margarin

2-3 çay kaşığı pekmez

ŞERBETİ İÇİN:

1 kg toz şeker

3 su bardağı su

SERVİS İÇİN:

Dondurma



Kadayıfı geniş bir kapta elinizle didikledikten sonra margarinle karıştırın ve iki eşit parçaya ayırın. Orta büyüklükte bir fırın tepsisini yağlamak için eritilmiş margarin ve pekmezi karıştırın. Tepsinin dibini ve kenarlarını yağlayın. Kadayıfın yarısını tepsinin dibine elinizle bastırarak yerleştirin. Kaymağı sıkma torbasına doldurun ve kadayıfın üzerini kaplayacak şekilde sıkın. Toz Antep fıstığı serpin ve kalan kadayıfı üzerine bastırarak döşeyin. Ocağın üzerinde orta ateşte ters yüz ederek pişirin. Şerbeti için toz şeker ve suyu kaynatın. Sıcak tatlının üzerine sıcak şerbeti gezdirin ve şerbeti çektikten sonra dilimleyerek dondurma ile birlikte servis yapın.