Bulgurdan sebzeye, tavuktan balığa kadar farklı malzemelerle köfte hazırlamak mümkün olsa da köfte denilince akla ilk olarak kırmızı etle yapılan çeşitleri gelir. Bu da temel olarak, dana veya kuzu eti kıymasına soğan ve baharat eklendikten sonra yoğurularak hazırlanır. Tarife göre içine yumurta, ekmek, un, maydanoz, bulgur, pirinç gibi malzemeler de ilave edilebilir. Ramazan beslenmesinde ana besin gruplarının sofrada bulunması önemli olduğundan, kırmızı et tüketmenin en lezzetli şekillerinden biri olan köfte çeşitlerine yer verilmesi de önerilir. Ayrıca kıymaya eklenen malzemeler de köftenin besin değerini arttırır. Ancak oruç boyunca susamamak için, Ramazan'da hazırlayacağınız köftelerin tuz ve baharat oranını da göz önünde bulundurmanız gerekir.
EN LEZZETLİ KÖFTELER İÇİN:
Kıymayı önceden çekilip hazırlanmış şekilde almak yerine taze çektirin.
Kasabınıza eti çektirmeden önce üzerindeki fazla yağları aldırın.
Köfte için orta yağlı kıyma tercih edin.
Kıymayı kasaptan alır almaz buzdolabında bekletmeden hazırlarsanız daha lezzetli olur.
Kıymayı hemen kullanmayacaksanız, derin dondurucuya kaldırın.
DOndurucudan alıp kullanacağınız kıymayı kesinlikle oda ısısında çözdürmeyin.
Çözdürme işlemini, kıymayı buzdolabının alt rafına koyarak yapın.
Kıyma ne kadar iyi yoğurulursa o kadar lezzetli olur.
Yoğurma işlemi sırasında harcı arada bir tepsiye vurup kaldırın.
Yoğurmayı kolaylaştırmak için ellerinizi suyla ıslatın.
Kıyma yoğurduğunuz kaba ve parmaklarınızın arasına yapışıyorsa kıvama gelmiştir.
Yoğurduğunuz köfteyi buzdolabına alıp, 30 ile 60 dakika kadar dinlendirin.
Izgarada veya tavada köfte pişirirken, önce harlı ateşte her iki tarafını da hafifçe kabuk bağlayana kadar pişirerek mühürledikten sonra normal ısıda pişirirseniz köfteniz daha lezzetli olur. Çünkü bu şekilde etin suyu içinde kalır.
TÜRKiYE'NiN GÜVENDiĞi TARiFLERiN ADRESi SOFRA DERGiSi'NDEN RAMAZAN MENÜSÜ:
Sütlü nohut çorbası
Biber yatağında kızartma
Kuru köfte
Mantarlı bulgur pilavı
Kaymaklı kadayıf
SÜTLÜ NOHUT ÇORBASI 4-6 KİŞİLİK
2 su bardağı nohut
Yeteri kadar su
2 adet soğan
5 diş sarmısak
1 çorba kaşığı margarin
3 çorba kaşığı zeytinyağı
1 çorba kaşığı un
1 çorba kaşığı kimyon
Yarım çay kaşığı toz kırmızıbiber
Yarım çay kaşığı karabiber
1 su bardağı süt
1 adet limon suyu
Tuz
ÜZERİ İÇİN:
2 çorba kaşığı margarin
1'er çay kaşığı pulbiber ve nane
SÜSLEMEK İÇİN:
Haşlanmış nohut
Kuru nane
Nohudu akşamdan ıslatıp, ertesi gün suyunu süzün. Üzerini dört parmak geçecek kadar su ilave edip haşlayın. Ayrı bir tencerede yemeklik doğranmış soğan ve ezilmiş sarımsağı margarin-zeytinyağı karışımında soteleyin. Un ilave edip 2 dakika kavurun. Nohudu suyu ile birlikte ekleyin. Kimyon, toz kırmızıbiber, karabiber ve tuz ilave edip, 30 dakika arada bir karıştırarak pişirin. Ocaktan alıp blenderden
geçirin. Süt ve limon suyu ekleyip karıştırın. Çorbayı tabaklara alın. Üzeri için margarini eritip, pulbiber ve nane ilave edin. Şöyle bir karıştırdıktan sonra çorbanın üzerine ekleyin. Nohut ve nane ile süsleyip servis yapın.
BIBER YATAĞINDA KIZARTMA - 6 KİŞİLİK
2'şer adet sarı, kırmızı ve yeşil dolmalık biber
2 adet patates
2 adet patlıcan
1 adet kabak
Tuz Kızartmak için:
Sıvı yağ
SERVİS İÇİN:
1 su bardağı süzme yoğurt
SOS İÇİN:
3 çorba kaşığı sıvı yağ
3 adet domates
3 diş sarımsak
Domates sosu için sıvı yağ, rendelenmiş domates ve rendelenmiş sarımsağı küçük bir tencerede pişirin. Daha sonra kenara alın. Biberleri boylamasına ortadan ikiye kesin. Çekirdek yataklarını çıkarıp, kızdırılmış sıvı yağda hafifçe kızartın ve servis tabağına yerleştirin. Aynı sıvı yağda sıra ile küp doğranmış patatesleri, alacalı soyulup küp doğranmış patlıcanları ve kabakları kızartın. Kağıt havlu üzerine çıkarıp fazla yağını alın. Tuzunu ayarlayıp, daha sonra biberlerin içlerine yerleştirin. Domates sosu ve yoğurtla birlikte servis yapın.
KURU KÖFTE - 4 KİŞİLİK
Yarım kg kıyma
1 adet soğan
2 diş sarımsak
1 adet yumurta
3 dilim bayat ekmek içi
1 tatlı kaşığı kimyon
1 çay kaşığı karabiber
7 dal maydanoz
Yarım su bardağı sıvı yağ
Tuz
SERVİS İÇİN:
Patates kızartması
Kıymayı yoğurma kabına alıp, rendelenmiş soğan, rendelenmiş sarımsak, yumurta, ufalanmış ekmek içi, kimyon, karabiber, kıyılmış maydanoz ve tuzu iyice yoğurun. Harçtan ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp oval şekil verin. Sıvı yağı tavaya alıp orta ateşte kızdırın. Köfteleri önlü arkalı kızartıp patates kızartması ile servis yapın.
MANTARLI BULGUR PİLAVI - 4-6 KİŞİLİK
2 su bardağı pilavlık bulgur
3 çorba kaşığı margarin
1 adet soğan
300 gram mantar
1 çorba kaşığı biber salçası
8 dal dereotu
4 su bardağı su
Tuz, karabiber, nane
Yağı eritip ince doğranmış soğan ve dilimlenmiş mantarı birlikte kavurun. Üzerine salçayı ekleyerek salçanın kokusu çıkana kadar 1-2 dakika daha kavurun. Bulgur, su, tuz, karabiber ve nane ekleyerek kısık ateşte pişmeye bırakın. Tamamen suyunu çeken pilavın altını kapatıp ince doğranmış dereotu ekleyin. 10 dakika demlendirdikten sonra servis yapın.
KAYMAKLI KADAYIF - 8-10 KİŞİLİK
150 gram kaymak
400 gram kadayıf
150 gram toz Antep fıstığı
100 gram eritilmiş margarin
TEPSİYİ YAĞLAMAK İÇİN:
50 gram margarin
2-3 çay kaşığı pekmez
ŞERBETİ İÇİN:
1 kg toz şeker
3 su bardağı su
SERVİS İÇİN:
Dondurma
Kadayıfı geniş bir kapta elinizle didikledikten sonra margarinle karıştırın ve iki eşit parçaya ayırın. Orta büyüklükte bir fırın tepsisini yağlamak için eritilmiş margarin ve pekmezi karıştırın. Tepsinin dibini ve kenarlarını yağlayın. Kadayıfın yarısını tepsinin dibine elinizle bastırarak yerleştirin. Kaymağı sıkma torbasına doldurun ve kadayıfın üzerini kaplayacak şekilde sıkın. Toz Antep fıstığı serpin ve kalan kadayıfı üzerine bastırarak döşeyin. Ocağın üzerinde orta ateşte ters yüz ederek pişirin. Şerbeti için toz şeker ve suyu kaynatın. Sıcak tatlının üzerine sıcak şerbeti gezdirin ve şerbeti çektikten sonra dilimleyerek dondurma ile birlikte servis yapın.
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