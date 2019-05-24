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  • 24.05.2019 23:13
  • Son Güncelleme: 24.05.2019 23:21

'de İbranice el yazması kitap ele geçirildi! O özelliği dikkat çekti

'in Gaziemir ilçesinde düzenlenen operasyonda, bin 500 yıllık olduğu değerlendirilen İbranice el yazması kitap ele geçirildi. Gözaltına alınan C.E, emniyetteki işlemlerinin ardından " kaçakçılığı" suçlamasıyla adliyeye sevk edildi.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü Kültür ve Tabiat Varlıkları Kaçakçılığı Büro Amirliği ekipleri, Gaziemir'de tarihi eser kaçakçılığı yapılacağı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

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