İzmir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü Kültür ve Tabiat Varlıkları Kaçakçılığı Büro Amirliği ekipleri, Gaziemir'de tarihi eser kaçakçılığı yapılacağı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
İzmir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü Kültür ve Tabiat Varlıkları Kaçakçılığı Büro Amirliği ekipleri, Gaziemir'de tarihi eser kaçakçılığı yapılacağı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
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