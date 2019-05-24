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  • 25.05.2019 06:42
  • Son Güncelleme: 25.05.2019 07:18

Anlalya'da korkunç ! Otomobil sulama kanalına devrildi: Hem annesini hem eşini kaybetti

'nın Elmalı ilçesinde, Erdi Özkan (30) yönetimindeki otomobilin kontrolden çıkarak sulama kanalına devrilmesi sonucu annesi Satı Özkan (50) ile eşi Satı Özkan (27) yaşamını yitirdi. Sürücü Erdi Özkan (30) ise ağır yaralandı.

Anlalya'da korkunç kaza!

, saat 17.30 sıralarında Elmalıya bağlı Karamık Mahallesinde meydana geldi. Ankara'dan Elmalı'nın Tekke Mahallesindeki Abdal Musa Türbesini ziyarete gelen Erdi Özkan yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu sulama kanalına devrildi.

HEM ANNESİNİ HEM EŞİNİ KAYBETTİ
Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Jandarmanın çalışmasıyla sürücü Erdi Özkan ve otomobilde bulunan annesi Satı Özkan ile eşi Satı Özkan araçtan çıkarıldı.

Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde 2 kadının hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralı sürücü ise olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından 'daki hastaneye kaldırıldı.

KENDİSİ YOĞUN BAKIMDA
Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedaviye alınan Erdi Özkan'ın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Gelin ve kayınvalidesinin cansız bedeni yapılan incelemenin ardından Elmalı Devlet Hastanesi morguna konuldu. Sulama kanalındaki otomobil ise çekici yardımıyla çıkarıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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