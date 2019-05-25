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  • 25.05.2019 17:31
  • Son Güncelleme: 25.05.2019 17:31

'nda bir kişi otomobilinde ölü bulundu

İstanbul ’nda kalacak yeri olmadığı gerekçesiyle aracında yaşayan 49 yaşındaki otomobilinde ölü bulundu.

İstanbul'da acı olay! Aracında ölü bulundu

Kalacak yeri olmadığı için otomobilinde uyuduğu öğrenilen 49 yaşındaki dün akşam Veliefendi Mahallesi, 75/4 sokağa park ettiği aracına geldi. Gürsoy uyumak için aracına oturdu. Bugün öğle saatlerinde Gürsoy'u tanıyan mahalle sakinleri aracıdan inmeyen ve hareketsiz şekilde otomobilinde duran adamın durumundan şüphelendi. Aracın kapısının kilitli olması nedeniyle vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri otomobilin camını kırarak, kapıyı açtı. Gürsoy dışarı çıkarıldı. Sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahalede Yavuz Gürsoy'un hayatını kaybettiğini tespit etti.

POLİS İNCELEME YAPTI
Polis, cenaze üzerinde ve araçta incelemede bulundu. Gürsoy'un cenazesi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. 49 yaşındaki adamın ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından belirlenecek.

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