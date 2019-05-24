Bartın'da bir kişi annesini bıçaklayarak öldürdü. Alınan bilgiye göre, Kırtepe Mahallesi Gümrük Sokak'ta oğlu Erhan Dabaz (47) ile yaşayan Hatice Dabaz'dan (65) haber alamayan yakınları durumu polise bildirdi.

Evin kapısının açılmaması üzerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri müstakil binanın ikinci katına balkondan girdi.

Evde yapılan kontrolde Hatice Dabaz'ın hareketsiz halde yerde kanlar içinde yattığı ve hayatını kaybettiği belirlenirken, Erhan Dabaz'ın da evin mutfağında oturduğu görüldü.

İnceleme ve sorguda Hatice Dabaz'ın oğlu tarafından bıçaklanarak öldürüldüğü ve suç aletinin mutfakta yıkandığı tespit edildi.

Cinayetin gece saatlerinde işlendiğini ve Erhan Dabaz'ın da sabaha kadar evde cesedin yanında beklediği, şüphelinin cinayeti kendisinin işlediğini itiraf ettiği bildirildi.

Ceset, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Bartın Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

GÖZALTINA ALINTI

Öte yandan şüphelinin uzun yıllar Almanya'da ikamet ettiği ve Türkiye'ye döndüğünde psikolojik sorunlar yaşadığı öğrenildi.