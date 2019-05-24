Dedem vefat etti. Biz yurt dışında yaşadığımızdan, mal varlığını bilmiyoruz. Miras araştırılmasının yapılmasını isteyebilir miyiz?
- Yaşam
- 24.05.2019
- Gazete
Miras mahkemeyle tespit edilebilir
Takvim Gazetesi yazarı Avukat Feride Hilal İmal bugün köşesinde kaleme aldığı yazıda yine okuyucularımızdan gelen soruları yanıtladı. İşte İmal'e sorulan sorular ve yanıtları...
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