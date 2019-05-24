Gaziosmanpaşa, Merkez Mahallesi Güldemet Sokakta bulunan 4 katlı binanın en üst katındaki dairede sabah saat 05.00 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

YANGINI KORKU DOLU GÖZLERLE İZLEDİLER

Komşularının dairesinden alevlerin yükseldiğini gören mahalle sakinleri hem yardıma koştu hem de itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alev alev yanan daireye müdahale etti. Bu sırada mahalleli yangını korku dolu gözlerle izledi.

Bazı mahalle sakinleri ise alevlerin kendi dairesine sıçrama ihtimali üzerine panik yaşadığı görüldü. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 30 dakikalık çalışması sonucu yangın kontrol altına alındı.

DAİRE KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Yangın sırasında polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi aldı. Yangının söndürülmesinin ardından soğutma çalışması yapıldı. Ölen ya da yaralananın olmadığı yangından daire kullanılamaz hale geldi. İtfaiye ekipleri, yangının çıkış sebebini araştırırken, polis ekipleri ise olayla ilgili soruşturma başlattı















