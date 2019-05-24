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  • 25.05.2019 08:00
  • Son Güncelleme: 25.05.2019 08:00

Avcılar'da feci ! Servis minibüsü ile hafif ticari araç çarpıştı: 12 yaralı!

Avcılar'da servis minibüsü ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen da 12 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan cadde, araçların yol üzerinden kaldırılmasının ardından trafiğe açıldı.

Avcılar'da feci kaza: 12 yaralı!

Alınan bilgiye göre, Avcılar Gaffar Okkan Caddesi üzerinde, Başakşehir istikametinde seyreden sürücüsü henüz belirlenemeyen 34 YT 2113 plakalı hafif ticari araç, karşı yönden gelen sürücüsü tespit edilemeyen 34 AF 9320 servis minibüsüyle kafa kafaya çarpıştı.

12 KİŞİ YARALANDI
Çarpışmanın etkisiyle savrulan iki araçtaki toplam 12 kişi yaralandı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, nedeniyle bir süre trafiğe kapanan cadde, araçların yol üzerinden kaldırılmasının ardından trafiğe açıldı.

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