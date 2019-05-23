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  • 23.05.2019 15:23
  • Son Güncelleme: 23.05.2019 15:23

Babalar Günü ne zaman? 2019 Babalar Günü'ne kaç gün kaldı?

Babalar Günü, dünyanın birçok ülkesinde kutlanan ve babaların önemini bir kez daha hatırlamak amacıyla kutlanan özel bir gündür. Peki 2019 yılında Babalar Günü ne zaman kutlanacak? Babalar Günü hangi güne denk gekiyor? Babalar Günü'ne kaç gün kaldı? Babalar Günü önemi nedir? İşte Babalar Günü tarihçesi...

Babalar Günü ne zaman?

Babalar Günü için geri sayım başladı. Babalara duyulan minnet, sevgi ve saygıyı göstermek amacıyla her yıl kutlanan Babalar Günü'ne kısa bir süre kaldı. Türlü fedakarlık ve emek sarfederek çocuklarını yetiştiren babaları onurlandırmak için her yıl kutlanan Babalar Günü bu sene ne zamana denk geliyor? 2019 Babalar Günü hangi gün? İşte Babalar Günü ile ilgili merak edilenler...

2019 BABALAR GÜNÜ NE ZAMAN?

Babalar Günü, dünyanın birçok ülkesinde ve ülkemizde Haziran ayının üçüncü pazar günü olarak kutlanmaktatır.

Bu sene Babalar Günü 16 Haziran Pazar günü kutlanacak.

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