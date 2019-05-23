Bugünkü
Takvim
  • Yaşam
  • 23.05.2019 17:34
  • Son Güncelleme: 23.05.2019 17:34

İşte kayıp AA muhabiri 'nın cansız bedeninin bulunduğu yer

Bayburt'ta görevi esnasında uçurumdan düşerek kaybolan ve hakkında 13 gündür arama çalışması sürdürülen AA muhabiri 'nın cansız bedenine ulaşıldı.

13 gündür aranıyordu cansız bedeni orada bulundu

Bayburt'ta uçurumdan düşerek kaybolan AA muhabiri 'nın arama çalışmalarından gelen son dakika haberine göre cenazesi, dere yatağında bulundu.

Bayburt - Trabzon sınırında, 'dünyanın en tehlikeli yolu' seçilen Soğanlı Dağı'ndaki Derebaşı virajlarındaki yol açma çalışmalarını takip ederken, üzerine çıktığı kar kütlesiyle uçurumdan düşüp, kaybolan (AA) muhabiri Abdülkadir Nişancı'nın 13 gün sonra, dere yatağında cansız bedeni bulundu.

Bayburt - Trabzon sınırındaki Soğanlı Dağı'nda, 10 Mayıs'ta, kar yüzünden kapanan Derebaşı virajlarında yol açma çalışmalarını takip eden AA Bayburt Muhabiri Abdülkadir Nişancı, üzerine çıktığı kar kütlesiyle uçurumdan düştü. Gözden kaybolan Nişancı'ya ulaşılması için çalışma başlatıldı.

Kamera ve fotoğraf makinesi ile ayakkabılarının teki bulunan Nişancı için bölgede Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri ile dalgıçlar, arama çalışması yürüttü. Olaydan 14 gün sonra Nişancı'nın, düştüğü noktanın yaklaşık 4 kilometre uzağında, dere yatağındaki kayaların arasında cansız bedenine ulaşıldı. Bölgede ekipler, Abdülkadir Nişancı'nın cansız bedeninin dereden çıkarılması için çalışma başlattı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerYaşam Haberleriİşte kayıp AA muhabiri Abdülkadir Nişancı'nın cansız bedeninin bulunduğu yer
Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri