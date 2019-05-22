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  • 22.05.2019 11:07
  • Son Güncelleme: 22.05.2019 11:42

'de caminin deposunda bulundu! Görenler şaşkına döndü

'de, Asar Camiinin deposundan gelen sesleri duyan cemaat, itfaiyeye haber verdi. Depoya giren itfaiye görevlileri gördükleri karşısında şaşkına döndü. 82 santim uzunluğundaki ile karşılaşan görevliler daha sonra hayvanı itfaiye müdürlüğüne götürüldü.

Düzce Azmimilli Mahallesinde bulunan Asar Camiinin deposundan ses geldiğini duyan camiicemaati içeride bir hayvanın olduğunu tahmin ederek durumu Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne bildirdi. Camiye gelen itfaiye ekibi, depoda iguana görünce şaşırdı. İguanayı alan itfaiye ekibi, bir evden kaçtığı tahmin edilen 82 santimetre uzunluğundaki hayvanı itfaiye müdürlüğüne götürdü. İtfaiyeciler, iguanayı teslim etmek için Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne haber verdi.

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