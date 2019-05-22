Hadi ipucu sorusu için bekleyiş sona erdi. Canlı mobil bilgi yarışmadı Hadi bugün 12.30'da başlayacak. Yarışma öncesi yapılan açıklamada, ipucu sorusunun Yüzümle Mutluyum Derneği'nden geldiği bildirildi. Peki, Yüzümle Mutluyum Günü tarihi ne zaman? İşte 22 Mayıs Hadi ipucu sorusu ve cevabı...

HADİ İPUCU SORUSU (22 MAYIS 2019)

Hadi tarafından yapılan açıklamada, "Mini hadi bugün 12.30'da! İpucumuz bugün bir dernekten geliyor. Yüz bölgesinde görünür farklılığı olan bireyler için çalışan, alanında ülkemizde faaliyet gösteren ilk ve tek sivil toplum kuruluşu olan Yüzümle Mutluyum Derneğinin amacı; insanların dış görünüşleriyle değil kişilikleri ve yaptıkları ile kabul edildiği toplumsal bilincin sağlanmasına katkıda bulunmaktır. Peki dernek tarafından farkındalık için belirlenen 'Yüzümle Mutluyum Günü' tarihini bilen var mı?" denildi.