Dolmabahçe-Bomonti Tüneli'nde motosikletle seyreden genç, tek tekerlek üzerinde şov yapmak istediği esnada kontrolü kaybederek kaza yaptı. Kaza anı kask kamerasına yansırken, hafif yaralı genç metrelerce sürüklenen motosikletlinin peşinden koştu.

ŞOV YAPAYIM DERKEN CANINI HİÇE SAYDI​

Dolmabahçe-Bomonti Tüneli'nde geçtiğimiz günlerde akşam saatlerinde motosikletliyle giden Emrullah M., birlikte seyrettiği arkadaşlarına şov yapmak istedi. Genç sürücü bir süre sonra motosikletiyle tek tekerlek üzerinde gitmeye başladı. Ancak sürücü gidon hakimiyetini kaybederek kaza yaptı.

MOTOSİKLETİ METRELERCE SÜRÜKLENDİ

Yere savrulan genç hafif şekilde yaralanırken, motosikleti ise metrelerce sürüklendi. Yerden kalkan genç koşarak sürüklenen motosikletlinin peşinden koştu. Kaza anı ve sonrası ise kask kamerasına yansıdı.