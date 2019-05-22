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  • 22.05.2019 11:23
  • Son Güncelleme: 22.05.2019 11:28

Dolmabahçe-Bomonti Tüneli’nde tek teker sı! O anlar kamerada

Dolmabahçe-Bomonti Tüneli’nde tek tekerlek üzerinde şov yapmaya çalışan motosikletli yaptı. Motosikleti metrelerce sürüklenen genç peşinden koştu. Kaza anı ve sonrası ise kask kamerasına yansıdı.

Dolmabahçe-Bomonti Tüneli'nde motosikletle seyreden genç, tek tekerlek üzerinde şov yapmak istediği esnada kontrolü kaybederek yaptı. Kaza anı kask kamerasına yansırken, hafif yaralı genç metrelerce sürüklenen motosikletlinin peşinden koştu.

ŞOV YAPAYIM DERKEN CANINI HİÇE SAYDI​
Dolmabahçe-Bomonti Tüneli'nde geçtiğimiz günlerde akşam saatlerinde motosikletliyle giden Emrullah M., birlikte seyrettiği arkadaşlarına şov yapmak istedi. Genç sürücü bir süre sonra motosikletiyle tek tekerlek üzerinde gitmeye başladı. Ancak sürücü gidon hakimiyetini kaybederek kaza yaptı.

MOTOSİKLETİ METRELERCE SÜRÜKLENDİ
Yere savrulan genç hafif şekilde yaralanırken, motosikleti ise metrelerce sürüklendi. Yerden kalkan genç koşarak sürüklenen motosikletlinin peşinden koştu. Kaza anı ve sonrası ise kask kamerasına yansıdı.

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