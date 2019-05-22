Dünyanın en büyük ve en eski çarşılarından, 558 yıllık Kapalıçarşı'nın çatısı üzerindeki su depoları, uydu antenleri ve klima ünitelerinden geçilmiyor, yağmurda akan sular çatılardan içeriye giriyordu. 2012 yılında James Bond filminin "Skyfall" serisi çekimleri sırasında çatısına çıkarılan 3 motosikletle kiremitleri de kırılmıştı. Toplam 630 iş günü süren çalışmalar sonunda tarihi çarşının çatısındaki su depoları, uydu antenleri, klima üniteleri tek tek kaldırıldı, kiremitleri yenilendi, hak ettiği bir yüze kavuştu. Çatıya gelenlerin görüntü alabilmeleri için bir "seyir terası" planlanıyor.
Kapalıçarşı'nın çatı restorasyonu ve temel yalıtım çalışmaları tamamlandı. Çalışmalar hakkında bilgi veren Kapalıçarşı Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Kurtulmuş, "Her şerde bir hayır vardır. İşte James Bond'un gelip buraları çiğnemesi, takla atması bir şerden bir hayır doğdu. Restorasyondan çok memnunum. Tüm emeği geçenlere teşekkür ediyorum" dedi.
Tarihi Kapalıçarşı'nın çatı ve alt yapı restorasyonu tamamlandı
Dünyanın en büyük ve eski çarşılarından olan İstanbul Beyazıt'taki 558 yıllık Kapalıçarşı'nın çatı restorasyonu ve alt yapı çalışmaları tamamlandı. Çatıda bulunan su depoları, uydu antenler, klima üniteleri gibi şeyler tek tek kaldırılırken tüm kiremitler de yenilendi. Ayrıca çatıya gelen turistlerin görüntü alabilmeleri için bir seyir terası yapılması da planlanıyor.
Dünyanın en büyük ve en eski çarşılarından, 558 yıllık Kapalıçarşı'nın çatısı üzerindeki su depoları, uydu antenleri ve klima ünitelerinden geçilmiyor, yağmurda akan sular çatılardan içeriye giriyordu. 2012 yılında James Bond filminin "Skyfall" serisi çekimleri sırasında çatısına çıkarılan 3 motosikletle kiremitleri de kırılmıştı. Toplam 630 iş günü süren çalışmalar sonunda tarihi çarşının çatısındaki su depoları, uydu antenleri, klima üniteleri tek tek kaldırıldı, kiremitleri yenilendi, hak ettiği bir yüze kavuştu. Çatıya gelenlerin görüntü alabilmeleri için bir "seyir terası" planlanıyor.
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