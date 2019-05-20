Tulum havası!

Rize'de yaşayan müzisyen Emrah Özdemir, yamaç paraşütü yaparken tulum çaldı. Yamaç paraşütü pilotu Muhsin Yelken ile 500 metre yükseklikteki pistte uçuş hazırlıklarını tamamlayan Özdemir, yanında getirdiği tulumu uçuş sırasında çalarak Rize sahiline indi. Özdemir, "Tulumu paraşüte binmeden şişirdim. Kalkış yaptıktan sonra kamerayı pilota verdim, daha sonra çaldım. Tulum kültürünü farklı yerlerde tanıtmak istiyorum" dedi.
- Yaşam
- 20.05.2019
- Gazete
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