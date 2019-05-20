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  • 20.05.2019 13:27
  • Son Güncelleme: 20.05.2019 13:29

Son dakika: 3 yaşındaki 'nin cenazesi defnedildi

Son dakika... 'ın Sarıkamış ilçesinde kaybolduktan 8 gün sonra ölü olarak bulunan 3 yaşındaki 'nin cenazesi defnedildi.

Minik Nurcan'dan geriye bu fotoğraf kaldı

'ın Sarıkamış ilçesinde oyun oynarken kaybolduktan 8 gün sonra bulunan 3 yaşındaki 'nin cenazesi toprağa verildi.

Ortakale köyünde 12 Mayıs'ta evlerinin yakınında oynadığı sırada kaybolan Nurcan Sade'nin cenazesi Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi, UMKE, Kars ve Van'dan personeli ile Artvin İl Emniyet Müdürlüğünün "kurbağa adam" ekibinin çalışması sonucu dere kenarında bulunmuştu.

Otopsi için Erzurum Adli Tıp Kurumuna gönderilen Nurcan Sade'nin cenazesi sabahın erken saatlerinde köye getirildi.

Köyde kılınan cenaze namazından sonra çocuğun cenazesi, gözyaşları içinde defnedildi.


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