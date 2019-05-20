Hadi ipucu sorusu yayınlandı. Canlı mobil bilgi yarışması Hadi'nin 12.30 yarışması için geri sayım başladı. Yarışmacılar ipucu sorusunun cevabını araştırmaya başladı. Haberimizde 20 Mayıs 12.30 tarihli Hadi yarışmasının ipucu cevabı ile ilgili merak edilenleri araştırdık. Peki, İstanbul'un en merkezi AVM'lerinde konumlandırılmış sabit adreslere ne denir? İşte 20 Mayıs Hadi ipucu sorusu ve cevabı...

HADİ İPUCU SORUSU (20 MAYS 2019)

Hadi'nin resmi Instagram hesabından yapılan paylaşımda, "Bugünkü ipucumuz internet üzerinden satın aldığımız ürünler ile ilgili sevgili hadiciler. Bu ürünleri güvenle teslim alabileceğimiz İstanbul'un en merkezi AVM'lerinde konumlandırılmış sabit adreslere bir isim veriliyor. Peki siz, kargo ücreti ödemeden ve kargo beklemeden teslim alabileceğiniz bu yerlere ne ad veriliyor biliyor musunuz?" denildi.

İşte cevabı...