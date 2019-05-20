Kars Sarıkamış'ta 3 yaşındaki Nurcan Sade, 9 gün önce oyun oynarken kayboldu. Ortakale köyünde Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi ve UMKE ekipleri, arama çalışmalarına başladı. "Atak" adlı iz takip köpeğinin desteğiyle yürütülen çalışmalarda, minik Nurcan'ın cesedi dere kenarında suyun içerisinde bulundu.

Nurcan Sade'nin cesedinin olduğu noktanın, köye 4 kilometre uzaklıkta, daha önce eteğinin bulunduğu yer olduğu bildirildi.

Eteği ve ayakkabısından sonra minik Nurcan'ın cansız bedeni de bulundu.