Ramazan boyunca her gün bir bardak ayran içerseniz... Bu faydasına inanamayacaksınız!

Besin değeri en yüksek olan yoğurt süt ve süt mayasından elde edilir. İçeriğinde canlı laktik asit bakterileri sayesinde fermente yapıya sahip olan yoğurt insan sağlığına birçok fayda sağlıyor. 6000 yıldır üretilen yoğurttan elde edilen ayran ise yoğurdun sağladığı faydaların aynısını sağlar. Artı bir yönü ise vücudun sıvı oranını yükseltir. Sindirim için oldukça fayda sağlayan ayran tuvalet ihtiyacına en iyi gelen besindir. Anadolu topraklarında ilk kez üretilen ve tüm dünyaya yayılan yoğurttan yapılan meze ise yemeklerin yağ ve tuz oranlarını dengeleyerek vücutta hasar oluşumunu önler. Osmanlı zamanında kullanılan en sağlıklı besin yoğurt sadece vücut sağlığına değil cilt sağlığına da oldukça katkı sağlar. İçeriğinde sodyum, protein, potasyum, folate, tiamin, A, B, C, E, K ve B12 vitaminleri bulunmaktadır.