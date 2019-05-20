Canlı bilgi yarışması Hadi bu akşam 21.00'de başlayacak. Yarışma öncesi birçok kişi ipucu sorusunu merak ediyordu. Hadi ipucu sorusu sosyal medya hesaplarından açıklandı. Hadi'den yapılan açıklamada ipucu sorusu özetle, "Atomus kelimesi Yunanca'da ne anlama geliyor?" şeklinde paylaşıldı. İşte 20 Mayıs Hadi ipucu cevabı...

20 MAYIS HADİ İPUCU CEVABI

Soru: Kimya veya fizikte atom, bir kimyasal elementin özelliklerini koruyan en küçük parçacığıdır. Bugünkü ipucumuz ile atom kelimesinin kökeni ile ilgili sevgili hadiciler. Atom sözcüğü Yunanca atomus kelimesinden türemiştir. Peki sizce Yunancada bu kelime ne anlama geliyor?

Cevap: BİRLİKTE, BÖLÜNEMEZ

ATOMUS HAKKINDA

Atom veya zerre, bilinen evrendeki tüm maddenin kimyasal ve fiziksel niteliklerini taşıyan en küçük yapı taşıdır. Atom Yunancada bölünemez anlamına gelen atomustan türemiştir. Atomus sözcüğünü ortaya atan ilk kişi MÖ 440'lı yıllarda yaşamış Demokritos'tur. Gözle görülmesi imkânsız, çok küçük bir parçacıktır ve sadece taramalı tünelleme mikroskobu (atomik kuvvet mikroskobu) vb. ile incelenebilir. Bir atomda, çekirdeği saran negatif yüklü bir elektron bulutu vardır. Çekirdek ise pozitif yüklü protonlar ve yüksüz nötronlardan oluşur. Atomdaki proton sayısı elektron sayısına eşit olduğunda atom elektriksel olarak yüksüzdür. Elektron ve proton sayıları eşit değilse bu parçacık iyonolarak adlandırılır. İyonlar oldukça kararsız yapılardır ve yüksek enerjilerinden kurtulmak için ortamdaki başka iyon ve atomlarla etkileşime girerler.

Bir atom, sahip olduğu proton ve nötron sayısına göre sınıflandırılır: atomdaki proton sayısı kimyasal elementi tanımlarken, nötron sayısı da bu elementin izotopunu tanımlar. Her elementin radyoaktif bozunma veren en az bir izotopu vardır.