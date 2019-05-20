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  • 20.05.2019 17:24
  • Son Güncelleme: 20.05.2019 17:24

'de korkunç ölüm! Feci şekilde can verdi

Tire’de meydana gelen kazada, traktör ile ağaç arasında kalan bir vatandaş hayatını kaybetti.

İzmir'de korkunç ölüm! Feci şekilde can verdi

Akıllara durgunluk veren kaza öğle saatlerinde Tire Belevi Yolu üzerindeki Yuvalı mevkisinde meydana geldi. Ziraat işiyle uğraşan 63 yaşındaki Mustafa Arıcılar isimli bir çiftçi, kendine ait traktör ile bir tarlada ot biçmeye gitti.

Mustafa Arıcılar, Yuvalı mevkisindeki bir tarlanın girişinde traktöründen indi ve kapalı olan demir giriş kapısını açmak istedi. Bu sırada henüz belirlenemeyen bir nedenle traktör hareket etmeye başladı ve Mustafa Arıcılar'ı da önüne alarak ağaca çarptı.

Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri traktör ile ağaç arasında sıkışıp kalan Arıcılar'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Jandarma olayla ilgili inceleme başlatırken olay yerine gelen talihsiz adamın yakınları büyük üzüntü yaşadı.

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