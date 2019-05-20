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  • 20.05.2019 11:22
  • Son Güncelleme: 20.05.2019 11:34

’te büyük soygun! 4 kilo altını çalıp kayıplara karıştılar

’te içerisinde yaklaşık 4 kilo altın olduğu iddia edilen bir otomobile gerçekleştirildi. Araca silahla ateş açan şahıslar, altınları alarak kayıplara karıştı.

Fatih Kumkapı'da altın taşıyan kuryelerin aracının önüne kesen silahlı 5 kişi, 4 kilo altını gasp ederek kaçtı.

4 KİLO ALTINI ÇALIP KAYIPLARA KARIŞTILAR
Olay Kumkapı'da saat 10.00 sıralarında meydana geldi. 4 kilo altını taşıyan kuyumcu kuryelerinin aracının önü silahlı 5 kişi tarafından kesildi. Gaspçılar ateş ederek durdurdukları araçtakileri silah tehdidiyle etkisiz hale getirdikten sonra 4 kilo altını aldı. Gaspçılar olay yerinden hızla kaçarken polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.

İşte olay yerinden ilk kareler:




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