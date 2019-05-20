Feci olay! Balık tutanlar fark edip hemen 155'i aradılar

Merkez Çukurova ilçesi Seyhan Baraj Gölü üzerinden geçen Çatalan Köprüsü'nde balık tutanlar, suda sürüklenen cesedi fark etti. '155 Polis İmdat Hattı'nın aranması üzerine, bölgeye ekipler sevk edildi.
Su altı ekipleri cansız bedenin görüldüğü bölgede çalışma başlattı. Ekipler, kısa sürede sudaki cesedi çıkardı. Erkek cesedinin üzerinden kimlik çıkmazken, polis, soruşturma başlattı.
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