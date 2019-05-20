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  • 20.05.2019 19:51
  • Son Güncelleme: 20.05.2019 20:00

Feci olay! Balık tutanlar fark edip hemen 155'i aradılar

'da, 'nde balık tutanların ihbarıyla harekete geçen polis ekipleri, 'nde erkek cesedi buldu.

Merkez Çukurova ilçesi üzerinden geçen 'nde balık tutanlar, suda sürüklenen cesedi fark etti. '155 Polis İmdat Hattı'nın aranması üzerine, bölgeye ekipler sevk edildi.

Su altı ekipleri cansız bedenin görüldüğü bölgede çalışma başlattı. Ekipler, kısa sürede sudaki cesedi çıkardı. Erkek cesedinin üzerinden kimlik çıkmazken, polis, soruşturma başlattı.

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