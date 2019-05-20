12 bin yıllık tarihe ihanet

Marmaris'te, 1999 yılında keşfedilerek arkeolojik ve doğal sit alanı ilan edilen Cennet Adası'ndaki Nimara Mağarası'na, her geçen gün insan eliyle verilen zarar artıyor. Yapılan çalışmaların ardından 2008 yılında ziyarete açılan mağarada, 12 bin yıl öncesinden insan izleri bulunuyor. Mağara içindeki korkulukların kimliği belirsiz kişiler tarafından sökülmesi ve duvarlarına geçmiş yıllarda kazınan ve sprey boyayla yazılan yazılara yenilerinin eklenmesi, yürekleri sızlatıyor. Ayrıca yakındaki ormanlık alanda da tarihi eser için çok sayıda kaçak kazı çalışması yapıldığı da ortaya çıktı.