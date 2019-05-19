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’ye sığınan Suriyeliler’in dramını konu alan "Misafir (The Guest)" filmi büyük ilgi gördü

Yönetmen , ’ye sığınan Suriyeliler’in dramını Misafir (The Guest) adlı filmle beyaz perdeye aktardı... Dublin’de Trinty College’in salonunda ilk gösterimi yapılan film büyük ilgi gördü.

Türkiye farkı
Türkıye'nin Dublin Büyükelçiliği, lerle () ve Enstitüsü ile Dublin Trinity College'in ortaklaşa düzenlediği etkinlikte "Suriyeli Mülteci Kadınların Objektifinden GÖÇ" temalı fotoğraf sergisi de düzenlendi. Etkinlikte Levent Burhan, , Yunus Emre Enstitüsü Londra Temsilcisi Mehmet Karakuş ile lar ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği Genel Koordinatörü İbrahim Kavlak, göç olgusunun sadece orijin ülke ve komşu ülkelerin sorumluluğunda olmadığına dikkat çekti.



MUDEM Dublin Direktörü Ecem Akarca da dernek olarak, özellikle ülkemizin bulunduğu coğrafyada ve dünyada artan sığınmacı- mülteci gerçeği karşısında farkındalığın artırılması amacıyla bu etkinliği düzenlediklerini anlattı.



Andaç Haznedaroğlu

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