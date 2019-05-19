Türkıye'nin Dublin Büyükelçiliği, Mültecilerle Dayanışma Derneği (MUDEM) ve Yunus Emre Enstitüsü ile Dublin Trinity College'in ortaklaşa düzenlediği etkinlikte "Suriyeli Mülteci Kadınların Objektifinden GÖÇ" temalı fotoğraf sergisi de düzenlendi. Etkinlikte Levent Burhan, Andaç Haznedaroğlu, Yunus Emre Enstitüsü Londra Temsilcisi Mehmet Karakuş ile Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği Genel Koordinatörü İbrahim Kavlak, göç olgusunun sadece orijin ülke ve komşu ülkelerin sorumluluğunda olmadığına dikkat çekti.
MUDEM Dublin Direktörü Ecem Akarca da dernek olarak, özellikle ülkemizin bulunduğu coğrafyada ve dünyada artan sığınmacı- mülteci gerçeği karşısında farkındalığın artırılması amacıyla bu etkinliği düzenlediklerini anlattı.
Andaç Haznedaroğlu
MUDEM Dublin Direktörü Ecem Akarca da dernek olarak, özellikle ülkemizin bulunduğu coğrafyada ve dünyada artan sığınmacı- mülteci gerçeği karşısında farkındalığın artırılması amacıyla bu etkinliği düzenlediklerini anlattı.
Andaç Haznedaroğlu
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